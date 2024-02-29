США и Британия обсудили угрозы вмешательства в выборы со стороны РФ, - Bloomberg

США и Великобритания провели переговоры на высоком уровне относительно рисков безопасности, которые могут возникнуть во время проведения выборов. Речь шла о вмешательстве в этот процесс России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Официальные лица в Вашингтоне и Лондоне обеспокоены тем, что Россия или другие противники могут увидеть возможность враждебных действий в других частях мира, если обе страны будут обеспокоены потенциальной передачей власти новым администрациям", - пишет издание.

Отмечается, что такие же опасения относительно вмешательства в выборы есть и со стороны других зарубежных стран, хотя основное внимание уделяется России.

Президентские выборы в США назначены по закону на 5 ноября, а всеобщие выборы в Великобритании ожидаются во второй половине этого года. Великобритания имеет некоторую гибкость, чтобы перенести дату выборов и минимизировать дублирование с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года.

Выборы пройдут не только в США и Великобритании.

США и Великобритания обсудили управление отношениями в области безопасности между союзниками во время любого перехода между правительствами после выборов, чтобы гарантировать, что сотрудничество не замедлится и не застопорится.

Оппозиционная Лейбористская партия Кейра Стармера лидирует в опросах общественного мнения, поскольку он пытается устранить консерваторов Сунака от власти через 14 лет.

Согласно ежемесячному опросу Bloomberg, в США Дональд Трамп почти наверняка станет кандидатом от Республиканской партии и опережает президента Джо Байдена в каждом из семи штатов, которые колеблются.

"Союзники также обеспокоены так называемыми гибридными угрозами со стороны России, поскольку в 2024 году на избирательные участки в более чем 50 странах придут около 2 миллиардов избирателей", - пишет Bloomberg.

На какие шаги может пойти Россия

Речь идет о возможности дезинформации и запугивания, а в качестве примера источники издания привели недавнее нападение на машину эстонского министра и антисемитскую кампанию во Франции, во время которой граффити со звездой Давида нарисовали на зданиях в Париже. В обоих инцидентах вина возложена на Россию.

В Великобритании чиновники активизировали работу по предотвращению угрозы, исходящей от дезинформации о выборах, особенно вокруг глубоких фейков и использования искусственного интеллекта.

Однако там считают маловероятным, что эти новые проблемы подорвут целостность выборов во время голосования.

Вмешательство РФ в выборы за границей

Недавно советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом обеспокоен возможным вмешательством России в президентские выборы 2024 года.

Издание NBC News писало, что Россия уже распространяет дезинформацию в преддверии выборов в США в этом году. Для этого используют фейковые аккаунты и ботов, чтобы нанести вред президенту Джо Байдену и его коллегам-демократам.