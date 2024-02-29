США і Британія обговорили загрози втручання у вибори з боку РФ, - Bloomberg

США та Велика Британія провели переговори на високому рівні щодо безпекових ризиків, які можуть виникнути під час проведення виборів. Йшлося про втручання в цей процес Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Офіційні особи у Вашингтоні та Лондоні занепокоєні тим, що Росія або інші супротивники можуть побачити можливість ворожих дій в інших частинах світу, якщо обидві країни будуть стурбовані потенційною передачею влади новим адміністраціям", - пише видання.

Зазначається, що такі самі побоювання щодо втручання у вибори є і з боку інших зарубіжних країн, хоча основна увага приділяється Росії.

Президентські вибори у США призначено за законом на 5 листопада, а загальні вибори у Великій Британії очікуються в другій половині цього року. Велика Британія має деяку гнучкість, щоб перенести дату виборів і мінімізувати дублювання зі США, хоча вибори мають бути призначені до 25 січня 2025 року.

Вибори відбудуться не тільки у США та Британії

США і Велика Британія обговорили управління відносинами в галузі безпеки між союзниками під час будь-якого переходу між урядами після виборів, щоб гарантувати, що співпраця не сповільниться і не застопориться.

Опозиційна Лейбористська партія Кейра Стармера лідирує в опитуваннях громадської думки, оскільки він намагається усунути консерваторів Сунака від влади через 14 років.

Згідно зі щомісячним опитуванням Bloomberg, у США Дональд Трамп майже напевно стане кандидатом від Республіканської партії та випереджає президента Джо Байдена в кожному із семи штатів, які коливаються.

"Союзники також занепокоєні так званими гібридними загрозами з боку Росії, оскільки 2024 року на виборчі дільниці в більш ніж 50 країнах прийдуть близько 2 мільярдів виборців", - пише Bloomberg.

На які кроки може піти Росія

Йдеться про можливості дезінформації та залякування, а як приклад джерела видання навели нещодавній напад на машину естонського міністра та антисемітську кампанію у Франції, під час якої графіті із зіркою Давида намалювали на будівлях у Парижі. В обох інцидентах вину покладено на Росію.

У Великій Британії чиновники активізували роботу із запобігання загрозі, що походить від дезінформації про вибори, особливо навколо глибоких фейків і використання штучного інтелекту.

Однак там вважають малоймовірним, що ці нові проблеми підірвуть цілісність виборів під час голосування.

Втручання РФ у вибори за кордоном

Нещодавно радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім стурбований щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2024 року.

Видання NBC News писало, що Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів у США цього року. Для цього використовують фейкові акаунти та ботів, щоб завдати шкоди президенту Джо Байдену та його колегам-демократам.