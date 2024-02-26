Россия уже начала вмешательство в выборы США. NBC рассказало, какие цели преследует Москва

Россия уже распространяет дезинформацию накануне выборов в США в этом году. Для этого используют фейковые аккаунты и ботов, чтобы нанести вред президенту Джо Байдену и его коллегам-демократам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Издание со ссылкой на экспертов указывает, что попытки атаковать Байдена являются частью продолжающихся усилий РФ по сокращению американской военной помощи Украине, а также поддержки США и солидарности с НАТО.

Также аналогичные усилия прилагают в Европе. Франция, Германия и Польша заявили в этом месяце, что Россия развернула шквал пропаганды, пытаясь повлиять на выборы в Европейский парламент в июне.

Старший научный сотрудник Альянса за защиту демократии Немецкого фонда Маршалла Брет Шафер сказал, что стимул к вмешательству в выборы в США сейчас усиливается, а связано это с недавними словами экс-президента Дональда Трампа.

Что РФ может использовать как инструмент

Официальные лица и эксперты США больше всего обеспокоены тем, что Россия может попытаться вмешаться в выборы с помощью аудио- или видеоматериалов с использованием инструментов искусственного интеллекта. Также вмешательство может быть аналогичным тому, что было в 2016 году. Тогда была украдена внутренняя почта Демократической партии.

"Пророссийские онлайн-пропагандистские кампании, которые процветали в Twitter и Facebook накануне президентских выборов в США в 2016 году, теперь стали обычным явлением на всех крупных социальных сетях, хотя отдельные аккаунты сейчас редко становятся настолько вирусными, как прежде", - пишет издание.

Эти операции влияния часто создают совпадающие учетные записи на нескольких сайтах, политика модерации которых сильно различается.

Ранее компания Meta обнаружила пророссийскую сеть под названием "People Say" и ликвидировала ее, хотя в других социальных сетях она до сих пор существует.

Искусственный интеллект

Старший научный сотрудник Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета Эмерсон Брукинг сказал, что более серьезной российской угрозой выборам 2024 года может оказаться фейковая аудиозапись, созданная искусственным интеллектом.

Спланированный дипфейк или утечка информации могут не развернуться на национальной арене. Вместо этого, по мнению экспертов, он может быть нацелен на особо важный штат или колеблющийся район.

Это может быть направлено на то, чтобы отговорить некоторых избирателей идти на выборы или посеять недоверие к точности подсчета бюллетеней.

Часть республиканцев повторяют российскую пропаганду

Издание указывает, что в США пропагандистские темы России теперь часто повторяются в комментариях некоторых республиканских законодателей и комментаторов, которые поддерживают Трампа, включая изображение украинского правительства как глубоко коррумпированного.

Эксперты считают, что принятие российской государственной риторики в политических дебатах США является победой Москвы. Целью диктатора Владимира Путина является желание посеять сомнения и разногласия среди американцев.

"Не менее приятный для них результат - это то же самое, что и в прошлый раз, когда треть страны не верит голосованию", - сказал Шафер.

А бывший сотрудник оперативного управления ЦРУ, сказал, что Кремль, скорее всего, сочтет попытку проникнуть в систему голосования США мероприятием с низким уровнем риска.

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Вчера советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом обеспокоен возможным вмешательством России в президентские выборы 2024 года.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.