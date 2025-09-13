ua en ru
"Не ставьте его в такое положение": Келлог дал совет, как работать с Трампом

Суббота 13 сентября 2025 20:20
"Не ставьте его в такое положение": Келлог дал совет, как работать с Трампом Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог дал совет всем, кто работает с лидером США. В частности, он сказал, чего не стоит делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Одно, что я посоветовал бы - и советую всем, кто работает с президентом Трампом: не ставьте его в такое положение, чтобы он думал, будто им пользуются. Это, пожалуй, худшее положение, в котором он может оказаться", - сказал спецпредставитель Трампа.

Путин насмехается над Трампом

Напомним, что 15 августа на Аляске состоялся саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Встреча была посвящена войне России против Украины.

Изначально ожидалось, что она откроет пусть к дальнейшим переговорам, включая прямые дискуссии между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, прогресс в этом плане замедлился.

В частности, 18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского и европейских лидеров. На этой встрече шла речь о завершении войны и гарантиях безопасности для Украины.

Сразу после этого саммита Трамп написал, что начал организовывать двухстороннюю встречу между Зеленским и Путиным, после чего будет еще одна, но уже трехсторонняя

Причем Трамп говорил, что Путин пообещал ему встретиться с Зеленским. Однако недавно в МИД России заявили, что таких обещаний не было и РФ говорила о готовности повысить уровень делегаций на переговорах.

Сам Путин около недели назад сказал, что встреча лидеров может произойти, и если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву. В ответ президент Украины заявил, что не может ехать в страну террориста, но при этом сказал, что Путин может приехать в Москву.

На днях спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Украиной и Россией. Он добавил, что не стоит ожидать быстрых результатов.

При этом 11 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в одному из интервью, что Трамп уже должен увидеть, что Путин насмехается над ним и не собирается завершать войну против Украины.

