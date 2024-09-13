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Белый дом о встрече лидеров США и Британии: не ждите заявлений по поводу ударов вглубь России

США, Пятница 13 сентября 2024 21:10
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Белый дом о встрече лидеров США и Британии: не ждите заявлений по поводу ударов вглубь России Фото: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Белом доме не ожидают заявлений о разрешении на удары Украины вглубь территории РФ. Даже несмотря на предстоящую встречу лидеров США и Британии в Вашингтоне.

Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" по вопросам национальной безопасности Джеффа Селдина.

США не отступают от запрета использования Украиной американского оружия дальнего радиуса действия против России.

"Наша политика не изменится", - заявил представитель Белого дома.

Он также заявил, что не ожидал бы увидеть изменения в этой политике даже сегодня во время встречи лидеров США и Великобритании.

"Я не могу говорить за британцев или французов", - добавил Кирби.

Партнеры не дают разрешение на удары в глубь России

Напомним, что уже продолжительное время Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции. Однако использование этого оружия для ударов по территории России все еще ограничено.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

Отметим, что ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вероятно, лидеры будут обсуждать возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.

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