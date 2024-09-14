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Стармер в США заявил, что решение об ударах ВСУ по РФ Storm Shadow еще не принято

Суббота 14 сентября 2024 07:07
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Стармер в США заявил, что решение об ударах ВСУ по РФ Storm Shadow еще не принято Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что окончательное решение по использованию Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ окончательно не принято. Заявление прозвучало после его беседы с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На встрече в Вашингтоне американский президент и глава британского правительства обсуждали, в частности, просьбу Украины снять ограничения на использование поставленных Соединенным Королевством ракет против целей на территории России.

Оба лидера беседовали тет-а-тет около 20 минут в Овальном кабинете перед большей групповой встречей с помощниками по стратегическим задачам, включая вопросы по Украине и Ближнему Востоку.

В разговоре с журналистами после сегодняшнего диалога с Байденом Стармер намекнул, что дальнейшие события по вопросу дальнобойных ударов Украины по РФ могут произойти на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже этого месяца.

"Очевидно, мы снова встретимся в ГА ООН всего за несколько дней с большей группой лиц", - сказал он.

Ответ на угрозы Путина

Также лидеры отвергли недавние угрозы российского диктатора Владимира Путина из-за этого вопроса - мол, это вроде бы может поставить страны НАТО "в состояние войны с Россией". В разговоре с представителями СМИ президент США Джо Байден прокомментировал это так: "Я не очень думаю о Владимире Путине".

А на вопрос журналистов о том, как скоро он готов позволить Украине наносить дальнобойные удары ракетами по РФ, Байден добавил: "Мы сейчас это обсудим".

По словам Стармера, нынешняя беседа с Байденом "не была встречей по определенным возможностям". Вместе с тем, он добавил, что "мы заняли сильную позицию".

Что предшествовало

Стоит отметить, что официальные лица на Западе неоднократно отмечали, что на встрече Байдена и Стармера в пятницу не будет принято решение по ракетам Storm Shadow.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности по коммуникациям Джон Кирби заявил о том, что "не ожидал сегодня объявления о способности наносить удары на большие расстояния внутри России". Так добавил, что в политике США по этому поводу "нет никаких изменений".

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