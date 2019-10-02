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Японія висловила протест КНДР через запуск ракет

Новини » В світі    02.10.2019 - 10:33
Японія висловила протест КНДР через запуск ракет
Фото: прапор Японії (flickr.com/anutele)

Одна з ракет впала в економічній зоні Японії

Японський уряд висловило рішучий протест через запуск балістичних ракет Північною Кореєю (КНДР) в сторону японської економічної зони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, КНДР вранці 2 жовтня здійснив запуск двох балістичних ракет, одна з яких впала в економічній зоні Японії.

"Це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест", - заявив Абе.

Також, за словами прем'єр-міністра, Японія готова продовжити тісну співпрацю з США і міжнародним співтовариством щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

Раніше військові Південної Кореї повідомили, що Північна Корея здійснила запуск невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря. Снаряди були запущені з міста Вонсан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що КНДР і США повинні провести переговори на робочому рівні. За заявою віце-міністра закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуэя, переговори між Пхеньяном і Вашингтоном повинні пройти 5 жовтня.

Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї, - Болтон Переговори про денуклиаризации КНДР поновляться через 2-3 тижні, - корейська розвідка
Новини України ЯпоніяКНДРзапуск ракеты
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