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У США відреагували на запуск ракет КНДР

Новини » В світі    02.10.2019 - 12:01
У США відреагували на запуск ракет КНДР
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Держсекретар США Майк Помпео закликав КНДР утриматися від провокацій

США відреагували на запуск балістичних ракет Північною Кореєю (КНДР) у бік Японії, закликавши Пхеньян утриматися від провокацій. Про це повідомляє Reuters.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, КНДР має зберігати прихильність ядерних переговорів.

"Ми закликаємо (Північну Корею - ред.) утримуватися від провокацій, дотримувати свої зобов'язання по резолюціям Ради безпеки ООН і продовжувати брати участь в предметних та постійних переговорах, щоб внести свій внесок у забезпечення миру і стабільності на Корейському півострові і домогтися денуклеаризації (ядерне роззброєння - ред.)", - заявив Помпео.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня Північна Корея запустила в бік Японії дві балістичні ракети. Одна з ракет впала на території японської економічної зони. Імовірно запуск ракети був здійснений з підводного човна. Із-за інциденту уряд Японії висловило рішучий протест КНДР.

Раніше повідомлялося, що 5 жовтня повинні пройти переговори на робочому рівні між США та Північною Кореєю. Про це заявив віце-міністр закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей.

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