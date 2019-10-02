КНДР знову запустила снаряди у бік Японського моря

Ілюстративне фото: Кім Чен Ин (kcna)

Непізнані снаряди були випущені вранці 2 жовтня з міста Вонсан

Північна Корея (КНДР) вранці в середу, 2 жовтня, провела запуск невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря. Про це повідомили військові Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS) підтвердили, що снаряди були запущені вранці, 2 жовтня, з міста Вонсан.

"Наші військові стежать за ситуацією в разі додаткових запусків і підтримують боєздатність", - заявили в JCS.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Північна Корея домовилися про проведення переговорів на робочому рівні. Згідно із заявою віце-міністра закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуэя, переговори між країнами повинні відбутися 5 жовтня.

США і Північна Корея домовилися про попередній контакт 4 жовтня, після чого розпочнуться робочі переговори.

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї в нинішніх умовах. Зі слів Болтона, Корея ухвалила рішення не відмовлятися від ядерної зброї, і відсутність реальних дій грає їй на користь.