США хочуть, щоб Китай змусив Північну Корею повернутися до ядерних переговорів

Ілюстративне фото: Кім Чен Ин (kcna)

Американські власті хочуть, щоб Китай поліпшив дотримання санкцій відносно КНДР

У вівторок, 15 жовтня, помічник міністра оборони з питань безпеки в тихоокеанському регіоні Рендалл Шрівер заявив, що США хочуть, щоб Китай поліпшив дотримання санкцій у відношенні Північної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як наголошується, така вимога обумовлена тим, щоб змусити Пхеньян бути більш конструктивним в діалозі зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння Північної Кореї.

"У застосуванні санкцій з боку Китаю спостерігалося деяке прослизання, особливо коли мова йшла про контроль за передачею заборонених товарів між судами в його водах", - заявив Шрівер.

Нагадаємо, раніше Північна Корея назвала умови відновлення переговорів з США. Однією з умов переговорів є "прийняття США практичних заходів щодо повного і необратимрму відмови від ворожої політики стосовно КНДР".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня КНДР знову запустила балістичні ракети у бік Японського моря, одна з яких впала в японській економічній зоні. У США відреагували, заявивши, що Північна Корея повинна зберігати прихильність ядерних переговорів.

Японія, в свою чергу, заявила, що це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест.