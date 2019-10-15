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США хочуть, щоб Китай змусив Північну Корею повернутися до ядерних переговорів

Новини » В світі    15.10.2019 - 22:24
США хочуть, щоб Китай змусив Північну Корею повернутися до ядерних переговорів
Ілюстративне фото: Кім Чен Ин (kcna)

Американські власті хочуть, щоб Китай поліпшив дотримання санкцій відносно КНДР

У вівторок, 15 жовтня, помічник міністра оборони з питань безпеки в тихоокеанському регіоні Рендалл Шрівер заявив, що США хочуть, щоб Китай поліпшив дотримання санкцій у відношенні Північної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як наголошується, така вимога обумовлена тим, щоб змусити Пхеньян бути більш конструктивним в діалозі зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння Північної Кореї.

"У застосуванні санкцій з боку Китаю спостерігалося деяке прослизання, особливо коли мова йшла про контроль за передачею заборонених товарів між судами в його водах", - заявив Шрівер.

Нагадаємо, раніше Північна Корея назвала умови відновлення переговорів з США. Однією з умов переговорів є "прийняття США практичних заходів щодо повного і необратимрму відмови від ворожої політики стосовно КНДР".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 жовтня КНДР знову запустила балістичні ракети у бік Японського моря, одна з яких впала в японській економічній зоні. У США відреагували, заявивши, що Північна Корея повинна зберігати прихильність ядерних переговорів.

Японія, в свою чергу, заявила, що це порушує резолюції Ради Безпеки ООН, в зв'язку з чим японська сторона висловлює рішучий протест.

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