США хотят, чтобы Китай заставил Северную Корею вернуться к ядерным переговорам

Иллюстративное фото: Ким Чен Ын (kcna)

Американские власти хотят, чтобы Китай улучшил соблюдение санкций в отношении КНДР

Во вторник, 15 октября, помощник министра обороны по вопросам безопасности в тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер заявил, что США хотят, чтобы Китай улучшил соблюдение санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, такое требование обусловлено тем, чтобы заставить Пхеньян быть более конструктивным в диалоге с Соединенными Штатами касательно ядерного разоружения Северной Кореи.

"В применении санкций со стороны Китая наблюдалось некоторое проскальзывание, особенно когда речь шла о контроле за передачей запрещенных товаров между судами в его водах", - заявил Шривер.

Напомним, ранее Северная Корея назвала условия возобновления переговоров с США. Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 октября КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, одна из которых упала в японской экономической зоне. В США отреагировали, заявив, что Северная Корея должна сохранять приверженность ядерным переговорам.

Япония, в свою очередь, заявила, что это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем японская сторона выражает решительный протест.