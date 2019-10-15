ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США хотят, чтобы Китай заставил Северную Корею вернуться к ядерным переговорам

Новости » В мире    15.10.2019 - 22:24
США хотят, чтобы Китай заставил Северную Корею вернуться к ядерным переговорам
Иллюстративное фото: Ким Чен Ын (kcna)

Американские власти хотят, чтобы Китай улучшил соблюдение санкций в отношении КНДР

Во вторник, 15 октября, помощник министра обороны по вопросам безопасности в тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер заявил, что США хотят, чтобы Китай улучшил соблюдение санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, такое требование обусловлено тем, чтобы заставить Пхеньян быть более конструктивным в диалоге с Соединенными Штатами касательно ядерного разоружения Северной Кореи.

"В применении санкций со стороны Китая наблюдалось некоторое проскальзывание, особенно когда речь шла о контроле за передачей запрещенных товаров между судами в его водах", - заявил Шривер.

Напомним, ранее Северная Корея назвала условия возобновления переговоров с США. Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 октября КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, одна из которых упала в японской экономической зоне. В США отреагировали, заявив, что Северная Корея должна сохранять приверженность ядерным переговорам.

Япония, в свою очередь, заявила, что это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем японская сторона выражает решительный протест.

Вице-президент США отправится в Турцию, чтобы обсудить военную операцию в Сирии В Германии раскритиковали Трампа за санкции против Турции
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайСеверная Корея
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь