США хочуть у Катарі тренувати афганський спецназ після виведення військ

США ведуть переговори з владою Катару про створення на території країни бази, на якій будуть тренуватися бійці афганських спецпідрозділів після виведення американського військового контингенту.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставлених західних чиновників.
За їх словами, представники Служби безпеки під командуванням НАТО звернулися до влади Катару з проханням забезпечити базу, яка може бути використана для навчання афганських спецпідрозділів в рамках стратегічних зобов'язань після виведення іноземних військ з Афганістану.
"Ми ведемо переговори про виділення бази в Катарі для створення полігону для представників спецпідрозділів афганських сил", - зазначив один зі співрозмовників видання.
Інше джерело агентства підкреслило, що обговорюється питання про направлення афганських спецпідрозділів на тренувальну базу в Катарі протягом 4-6 тижнів.
Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вторгаються на території, контрольовані урядом.
Відзначити, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для догляду.
Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.