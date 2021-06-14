США хотят в Катаре тренировать афганский спецназ после вывода войск

США ведут переговоры с властями Катара о создании на территории страны базы, на которой будут тренироваться бойцы афганского спецназа после вывода американского военного контингента .

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

По их словам, представители службы безопасности под командованием НАТО обратились к властям Катара с просьбой обеспечить базу, которая может быть использована для обучения афганских спецназовцев в рамках стратегических обязательств после вывода иностранных войск из Афганистана.

"Мы ведем переговоры о выделении базы в Катаре для создания полигона для представителей спецподразделений афганских сил", - отметил один из собеседников издания.

Другой источник агентства подчеркнул, что обсуждается вопрос о направлении афганских спецназовцев на тренировочную базу в Катаре в течение 4-6 недель.