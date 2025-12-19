RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США хотят выяснить, на что готовы пойти Украина и Россия для завершения войны, - Рубио

Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские чиновники во время переговоров с представителями Украины и России пытаются выяснить, на что стороны готовы пойти, чтобы наступил мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Марко Рубио.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп провел больше встреч с иностранными лидерами и другими чиновниками по вопросу войны в Украине, чем по любому другому вопросу, включая торговлю. Американские чиновники, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и не только, вложили в мирные переговоры огромное количество времени и энергии. 

"То, что мы пытаемся понять, это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то приблизить их друг к другу к какому-то соглашению", - объяснил госсекретарь. 

Он напомнил, что войны обычно заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или путем дипломатии. 

"Мы не видим, чтобы кто-либо из участников войны сдавался в ближайшем будущем, поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну", - подчеркнул Рубио. 

По его словам, урегулирование путем дипломатии требует, чтобы обе стороны "что-то отдали и что-то получили". 

"Мы пытаемся понять, что Россия может дать и что она ожидает получить, что Украина может дать и что она ожидает получить. В конечном итоге решение будет за Украиной и за Россией. Оно не будет зависеть от Соединенных Штатов", - сказал госсекретарь. 

Глава Госдепа также обратил внимание, что речь идет не о том, чтобы "навязать кому-то сделку", а о том, чтобы определить, что обе стороны ожидают и что им необходимо получить, что они готовы отдать взамен, и выяснить, можно ли эти интересы сопоставить. Для этого требуется много времени и огромная работа. 

Вопрос территорий

Напомним, самым чувствительным вопросом в мирных переговорах между Украиной и США остаются территории.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что позиции по территориям с США еще разные.

При этом западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что США хотят, чтобы Украина согласилась отдать Донбасс под контроль России ради мирного урегулирования.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыМарко РубиоВойна в Украинемирный план США