США хотят выяснить, на что готовы пойти Украина и Россия для завершения войны, - Рубио

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп провел больше встреч с иностранными лидерами и другими чиновниками по вопросу войны в Украине, чем по любому другому вопросу, включая торговлю. Американские чиновники, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и не только, вложили в мирные переговоры огромное количество времени и энергии.

"То, что мы пытаемся понять, это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то приблизить их друг к другу к какому-то соглашению", - объяснил госсекретарь.

Он напомнил, что войны обычно заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или путем дипломатии.

"Мы не видим, чтобы кто-либо из участников войны сдавался в ближайшем будущем, поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну", - подчеркнул Рубио.

По его словам, урегулирование путем дипломатии требует, чтобы обе стороны "что-то отдали и что-то получили".

"Мы пытаемся понять, что Россия может дать и что она ожидает получить, что Украина может дать и что она ожидает получить. В конечном итоге решение будет за Украиной и за Россией. Оно не будет зависеть от Соединенных Штатов", - сказал госсекретарь.

Глава Госдепа также обратил внимание, что речь идет не о том, чтобы "навязать кому-то сделку", а о том, чтобы определить, что обе стороны ожидают и что им необходимо получить, что они готовы отдать взамен, и выяснить, можно ли эти интересы сопоставить. Для этого требуется много времени и огромная работа.