США не хотят вступать в конфликт с Ираном, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки и дальше будут помогать Израилю защищаться. Однако в Белом доме заявили, что не стремятся к войне с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Президент США Джо Байден выразил "железную" поддержку Израилю со стороны Вашингтона. Однако дальнейшие действия против Ирана нецелесообразны, и США не будут участвовать в них.

США против конфликта на Ближнем Востоке

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы не хотим видеть эскалации. Мы не стремимся к расширению войны с Ираном", - заявил Кирби.

В частности, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что у Израиля есть возможность создать стратегический альянс "против серьезной угрозы со стороны Ирана, который угрожает установить ядерную взрывчатку на эти ракеты, что может стать чрезвычайно серьезной угрозой".

"Мы ясно дали понять всем сторонам, включая Иран, что мы будем делать... а также насколько серьезно мы будем относиться к любым потенциальным угрозам нашему персоналу", - заявил Кирби.