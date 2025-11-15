США хотят вытеснить российский газ из Европы "до последней молекулы", - FT

По данным источников издания, США пытаются уничтожить "весь до последней молекулы" российский газ на европейском рынке.

Отмечается, что кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести иностранные активы российского "Лукойла", против которого США ввели санкции.

Это нанесло сложности нефтетрейдеру, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.

Gunvor был назван "Лукойлом" потенциальным покупателем, но Минфин США предупредил, что не выдаст этой компании лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.

Как сообщается, до 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю - 43,5% акций другому крупному акционеру компании, Торбьерну Торнквисту.

Тот в результате получил 86% акций на 6,6 млрд долларов. Сейчас Торнквист является председателем совета директоров.

В то же время отмечается, что несмотря на контроль над Gunvor, американские власти по-прежнему опасаются ее возможных связей с Москвой.

"Gunvor был хорошо известен всем, кто был знаком с Россией при Путине", - рассказал бывший координатор по политике санкций Дэниел Фрид.