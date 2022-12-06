ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 06 декабря 2022 20:15
США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине, - Госдеп Фото: США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты обладают достаточными запасами вооружения, чтобы продолжать помогать Украине.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на конференции, организованной римским институтом LUISS.

"У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине", - отметила заместитель госсекретаря США.

Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – это вывести свои войска с чужой территории.

"Россия должна вывести все свои войска с Украины – и точка", — сказала Шерман на конференции в Риме.

Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.

Ранее Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, оккупированных Россией после 24 февраля.

Также ранее президент США Джо Байден заявлял, что решение о мирных переговорах должна принять Украина. Штаты не собираются вступать в какие-либо переговоры с Россией без соответствующего решения самой страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
Без света 6-7 часов? В YASNO объяснили, что делать и почему не стоит звонить в колл-центр
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины