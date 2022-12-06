США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине, - Госдеп

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на конференции, организованной римским институтом LUISS.

"У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине", - отметила заместитель госсекретаря США.

Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – это вывести свои войска с чужой территории.

"Россия должна вывести все свои войска с Украины – и точка", — сказала Шерман на конференции в Риме.

Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.