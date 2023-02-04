США хотят развернуть в Японии свои ракеты для сдерживания Китая

Сегодня, 4 февраля, стало известно, что правительство США просит о размещении в Японии ракет средней дальности, которые оно планирует разместить на первой цепи островов, включая Японский архипелаг.

"Как кандидаты упоминались гиперзвуковое оружие разрабатываемой в США большой дальности LRHW и крылатая ракета наземного базирования Tomahawk", - сообщает издание.

Место дислокации еще не определено, однако представитель японского правительства заявил, что "предусматриваются Кюсю и другие места". Также как метод развертывания рассматривается, в частности, ротационный метод патрулирования Индо-Тихоокеанского региона.