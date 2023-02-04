США хотят развернуть в Японии свои ракеты для сдерживания Китая

США запросили у Японии разрешение на размещение своих ракет Tomahawk для обеспечения в регионе равновесия сил с Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sankei Shimbun.
Сегодня, 4 февраля, стало известно, что правительство США просит о размещении в Японии ракет средней дальности, которые оно планирует разместить на первой цепи островов, включая Японский архипелаг.
"Как кандидаты упоминались гиперзвуковое оружие разрабатываемой в США большой дальности LRHW и крылатая ракета наземного базирования Tomahawk", - сообщает издание.
Место дислокации еще не определено, однако представитель японского правительства заявил, что "предусматриваются Кюсю и другие места". Также как метод развертывания рассматривается, в частности, ротационный метод патрулирования Индо-Тихоокеанского региона.
Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.
В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что США и Япония ограничат экспорт оборудования для выпуска микрочипов, тем самым подставив удар Китай.
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