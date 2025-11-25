США хотят продавать оружие ЕС и после завершения войны в Украине, - Уитакер

Соединенные Штаты хотят продавать Евросоюзу оружие и после завершения войны в Украине. Сейчас этот вопрос находится "на столе переговоров".

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox Business.