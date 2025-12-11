ua en ru
США хотят вернуть Россию в мировую экономику, планы уже передали Европе, - WSJ

США, Евросоюз, Четверг 11 декабря 2025 10:30
UA EN RU
США хотят вернуть Россию в мировую экономику, планы уже передали Европе, - WSJ Иллюстративное фото: планы Белого дома не встретили у европейцев понимания (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Администрация президента США Дональда Трампа планирует после завершения войны в Украине вернуть Россию в мировую экономику. Соответствующие планы в течение последних недель США уже передали европейским странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Белый дом уже передал европейцам планы, в которых изложено видение как послевоенного восстановления Украины, так и возвращения России в мировую экономику. Среди прочего, администрация Трампа передала планы американских финансовых компаний и предприятий по замороженным активам РФ на сумму примерно 200 миллиардов долларов.

Американцы хотят наложить руку на российские активы, однако не просто так, а потратив их на проекты в Украине. Среди прочего, планируется построить большой центр обработки данных, который будет работать на энергии с временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Американские чиновники заявляют, что подход Европы по репарационному кредиту Украине быстро исчерпает замороженные деньги России. В то же время в США предлагают привлечь к восстановлению Украины руководителей финансовых корпораций и миллиардеров.

В Белом доме считают, что такое действие позволит увеличить сумму на восстановление минимум в два раза - с 200 до 400 млрд долларов. А некоторые чиновники даже предполагают, что речь может идти о 800 млрд долларов.

Также США имеют план вывода российской экономики из изоляции. Компании из США инвестируют большие деньги в добычу редкоземельных минералов и нефти в арктическом регионе. Параллельно США планируют помочь России возобновить поставки нефти и газа в страны Западной Европы и другие части мира.

Реакция Европы

Европейские чиновники, которые ознакомились с планами США, возмущены и обеспокоены. Один из источников сказал изданию, что в целом нет уверенности, стоит ли вообще серьезно воспринимать эти предложения США.

Собеседники газеты сравнили желание Белого дома с тем, как Трамп хвастался будущим комплексом в стиле Ривьеры в Секторе Газа - как известно, эта идея заглохла еще на стадии первоначального обсуждения. Еще один чиновник сказал, что энергетические соглашения между США и РФ можно сравнить с тем, как СССР и Штаты в 1945 году "разделили Европу".

Кроме этого, в Европе считают, что идеи США в случае реализации дадут России передышку, необходимую для активизации экономики и укрепления военной силы, что будет угрожать войной в будущем.

Отметим, тем временем Украина вчера, 10 декабря, передала администрации президента США Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последний проект американского мирного плана. Украинский ответ содержит комментарии и предложенные поправки - в частности относительно статуса ЗАЭС и временно оккупированных территорий.

Известно, что Украина и США пока не достигли согласия в территориальном вопросе. США пытается заставить Украину отдать России Донбасс, тогда как Украина не желает этого делать. Планируется, что лидеры стран Европы, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон встретятся в Германии для обсуждения мирного плана по Украине. Встреча запланирована на 15 декабря.

При этом 10 декабря также прошла первая встреча для совместной работы Украины и США над документом о восстановлении после войны. В онлайн-формате стороны обсудили ряд деталей и нюансов послевоенного восстановления Украины.

