США хотят подписать с Украиной сделку о недрах как можно скорее, - Бессент

США хотят быстро подписать с Украиной сделку о полезных ископаемых. Технические переговоры между странами продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Как отметили в ведомстве, министр финансов Скотт Бессент провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Украины Сергеем Марченко. "Министр Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению прочного, долговременного мира для народа Украины и России", - уточнили в Минфине США. Также американский министр обратил внимание украинских чиновников на преимущества экономического партнерства между народом США и Украины и отметил, что между двумя сторонами продолжаются высокопродуктивные технические переговоры. "Секретарь Бессент подчеркнул необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", - добавили в ведомстве.