США хотят подкупить кубинцев бесплатным интернетом, - AP

По данным источников агентства, Вашингтон подготовил для острова масштабный пакет поддержки. Речь идет о десятках миллионов долларов прямой гуманитарной помощи. Отдельным пунктом стоит технологический прорыв: США предлагают всем кубинцам бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink сроком на два года. Также план предусматривает восстановление инфраструктуры и поддержку сельского хозяйства.

Однако Куба до сих пор не дала окончательного ответа. Условия Вашингтона предусматривают изменения, которым коммунистический режим сопротивлялся десятилетиями, пишет AP.

Американские чиновники настроены скептически, ведь они не верят, что Гавана легко согласится на такое соглашение. Время для размышлений у кубинского правительства еще есть, но Трамп может изменить решение в любой момент. Военные варианты остаются на столе у президента.

Чего требует Белый дом от режима

Список требований США является четким и руководство Кубы должно выполнить следующие условия:

немедленно освободить всех политических заключенных;

прекратить религиозные и политические репрессии внутри страны;

открыть экономику для инвестиций американского частного сектора.

Вашингтон особенно беспокоит растущее влияние России и Китая на острове. Речь идет о сотрудничестве в сфере разведки и логистики, что угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.

Позиция Кубы по смене режима

Кубинские дипломаты отказываются обсуждать внутренние дела страны. Любые требования по изменению политического устройства в Гаване воспринимают как ультиматум.

"Переговоры по таким вопросам, как смена режима или устранение президента, невозможны. Никаких внутренних дел Кубы на столе переговоров не будет", - заявил посол Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман.

Он также добавил, что Гавана не собирается подчиняться давлению США по освобождению заключенных. Кубинское руководство уже готовится к худшим сценариям. Остров находится в состоянии ожидания на случай, если Трамп решит реализовать свои угрозы о военном вмешательстве.