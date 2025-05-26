США не хотят бесплатно передавать Украине Patriot, но могут продать, - WP

Как отметили в издании, несмотря на то, что Россия бомбит Украину беспилотниками и крылатыми ракетами, наибольшую опасность представляют баллистические ракеты. Сейчас и им можно противостоять только ракетами Patriot.

В СМИ отметили, что нехватка ракет к Patriot дала о себе знать во время выходных на День памяти в США - 25 и 26 мая. Тогда Украина не смогла перехватить ни одной из девяти баллистических ракет, выпущенных Россией. Две из них были нацелены на Киев.

Позиция новой администрации США

Несмотря на то, что Трамп осудил удары России, он не дал четких сигналов по расширению военной поддержки Украины. Более того, госсекретарь США Марко Рубио на днях заявил, что новая администрация не имеет свободных Patriot, которые могла бы передать, и призывает европейских союзников поделиться своими запасами. По его словам, "ни одна из этих стран также не хочет отказываться от своих систем Patriot".

Продажа вместо бесплатной помощи

The Washington Post пишет, что по словам украинских чиновников, администрация Трампа может продать дополнительные системы Patriot, но не предоставлять их как часть помощи. Один из высокопоставленных представителей заявил:

"Они мыслят как бизнесмены. Если я вам что-то дам - вы должны что-то дать взамен. Нам придется к этому адаптироваться".

Несмотря на это, даже с возможностью покупки остается проблема - ограниченный объем производства. Западные дипломаты сообщают, что компания Raytheon до сих пор расширяет производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос после 2022 года. При этом США стремятся сохранить часть запасов на случай конфликта с Ираном или другим противником.

Также поиски еще одной системы Patriot для Украины продолжаются в Европе, но прорыва нет. Ведь каждая страна понимает, что передача такого комплекса - это не только политическое решение, но и риск для собственной обороноспособности.

"Им следует сравнить преимущества поддержки Украины и ослабления собственных сил. Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эту систему, но этого еще очень мало, действительно очень мало", - сказал чиновник.

Вопрос противовоздушной обороны станет ключевым во время предстоящего визита министра обороны США Пита Гегсета в штаб-квартиру НАТО в начале июня. Тогда может быть объявлено о новых обязательствах по системам Patriot для Украины, но, вероятно, не от США напрямую.

Украинские чиновники считают, что администрация Трампа будет стараться избегать громких заявлений о передаче систем Patriot, поскольку опасается разгневать Путина и сорвать возможные мирные переговоры.