США готовятся ввести новые пошлины на импорт, РФ может быть включена в список, - WSJ

Белый дом планирует изменить свою стратегию в отношении тарифов, которые должны вступить в силу 2 апреля. Теперь администрация Трампа, вероятно, уменьшит количество отраслей, на которые будут наложены тарифы, сосредоточив внимание на странах с наибольшим торговыми разногласиями с США.

Президент Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днем освобождения" для США, когда должны были быть введены взаимные тарифы, уравнивающие американские таможенные ставки с теми, что взимаются торговыми партнерами, а также специальные тарифы на такие сектора, как автомобильная, фармацевтическая и полупроводниковая промышленность.

Это решение может быть изменено, и вероятно, что отраслевые тарифы не будут объявлены на запланированную дату.

По данным источников WSJ, Белый дом сосредоточится на странах с торговым дисбалансом, среди которых Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский Союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие, сообщило лицо, которое знает о планах.

Однако пока администрация не предоставила четкой информации о точном списке стран, на которые будут наложены новые таможенные пошлины.