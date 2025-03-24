США готовятся ввести новые пошлины на импорт, РФ может быть включена в список, - WSJ

США готовятся ввести новые пошлины на импорт, в частности для стран с торговым дисбалансом. Россия может оказаться в числе целевых государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Белый дом планирует изменить свою стратегию в отношении тарифов, которые должны вступить в силу 2 апреля. Теперь администрация Трампа, вероятно, уменьшит количество отраслей, на которые будут наложены тарифы, сосредоточив внимание на странах с наибольшим торговыми разногласиями с США.
Президент Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днем освобождения" для США, когда должны были быть введены взаимные тарифы, уравнивающие американские таможенные ставки с теми, что взимаются торговыми партнерами, а также специальные тарифы на такие сектора, как автомобильная, фармацевтическая и полупроводниковая промышленность.
Это решение может быть изменено, и вероятно, что отраслевые тарифы не будут объявлены на запланированную дату.
По данным источников WSJ, Белый дом сосредоточится на странах с торговым дисбалансом, среди которых Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский Союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие, сообщило лицо, которое знает о планах.
Однако пока администрация не предоставила четкой информации о точном списке стран, на которые будут наложены новые таможенные пошлины.
В начале февраля президент США повысил тарифы на импорт стали и алюминия до фиксированных 25% в США из всех стран мира без исключений. Под удар попали крупнейшие импортеры сырья - Канада, Мексика, Россия и Китай.
Свое решение Трамп объяснил попыткой помочь американской промышленности. Однако некоторые страны начали вводить обратные пошлины на импорт из США, что спровоцировало тарифные войны.
Кроме того, 19 февраля президент также заявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт автомобилей в США.
Новые тарифы должны были заработать с 4 марта. Однако после встречи с тройкой крупнейших американских производителей автомобилей, Трамп на месяц отсрочил введение пошлин на импорт авто из Канады и Мексики. За этот период производители должны перенести свои цепи поставок в США.
Актуальная дата вступления в силу пошлин на импорт автомобилей и отдельных секторальных пошлин из других стран в Америку - 2 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.