США готовят на отправку новую партию боеприпасов для Украины (фото)

Минобороны США готовится отправить еще одну партию боеприпасов для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По информации Пентагона, снаряды перевезут на C-17 Globemaster III в рамках миссии помощи в безопасности.

"Пилоты, прибывшие на базу военно-воздушных сил Дувр в Делавере, загружают пакеты направляемых в Украину боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, что Пентагон ранее объявил новый пакет военной помощи Украине в 675 млн долларов.

Ранее США готовят очередной пакет военной помощи Украине.

Также Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.

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