ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пентагон сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги Україні на 675 млн доларів, - WP

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 08 вересня 2022 08:51
Пентагон сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги Україні на 675 млн доларів, - WP Фото: Пентагон сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги Україні на 675 млн доларів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 8 вересня, Пентагон оголосить про виділення нового пакету військової допомоги для України на 675 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За інформацією американського чиновника, який дав коментар на умовах анонімності, новий пакет буде включати в себе додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, включаючи боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні в четвер під час п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як відомо, попередня зустріч союзників проходила в онлайн-форматі, на ній було оголошено про постачання ракетних систем залпового вогню HIMARS та інших озброєнь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога Сполучені Штати Америки
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації
Юлія Акімовакоресподент Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації