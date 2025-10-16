ua en ru
США готовят ответ на китайское доминирование в сфере технологий, - The New York Times

США, Четверг 16 октября 2025 06:10
США готовят ответ на китайское доминирование в сфере технологий
Автор: Никончук Анастасия

США планируют изменить подход к управлению экономикой, усилив государственное участие в стратегических отраслях. Этот шаг должен снизить зависимость от Китая и укрепить внутреннее производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

Администрация Дональда Трампа заявила о намерении значительно увеличить долю государства в американских компаниях, работающих в критически важных секторах.

Целью называют сокращение зависимости от Китая и восстановление контроля над глобальными цепочками поставок редкоземельных минералов и технологий.

Министр финансов США Скотт Бессент на форуме CNBC сообщил, что доминирование Китая в этой сфере требует от Вашингтона "более решительной промышленной политики".

По его словам, новая стратегия предполагает активное вмешательство государства в секторы обороны, добычи полезных ископаемых и производства микрочипов.

"Когда вы имеете дело с нерыночной экономикой, как Китай, вы должны применять промышленную политику", — подчеркнул Бессент.

Государство возвращается в экономику

Такая политика знаменует отход от традиционной модели свободного рынка, которой США придерживались десятилетиями. В рамках обновленного курса государство уже приобрело доли в компаниях U.S. Steel, Intel, Trilogy Metals и MP Materials, занимающейся добычей редкоземельных металлов.

Президент Трамп также поручил ограничить доходы Nvidia и AMD от сделок с Китаем и создать стратегический запас минералов совместно с финансовыми структурами, включая JPMorgan Chase.

Бессент уточнил, что правительство выделило семь приоритетных отраслей, где намерено усилить контроль, включая оборонный сектор. Он отметил, что американские военные компании должны больше инвестировать в инновации, а не в выкуп акций.

"Наши оборонные компании ужасно отстают в плане поставок", — сказал он, подчеркнув необходимость использовать механизмы "минимальных цен" и "форвардных закупок" для стабилизации цепочек производства.

Эскалация с Китаем

Обострение экономических отношений связано с решением Пекина ввести систему лицензирования экспорта товаров, содержащих редкоземельные материалы и технологии. Эти ограничения, вступающие в силу позже в этом году, фактически блокируют поставки сырья для западных компаний.

В ответ Трамп пригрозил с 1 ноября ввести 100-процентные пошлины на китайские товары и отменить запланированную встречу с Си Цзиньпином. Позже, после реакции рынка, он допустил возможность переговоров.

"Когда мы получаем такие объявления, как на этой неделе от Китая по редким минералам, мы должны быть самодостаточными или опираться на союзников", — отметил Бессент.

Американский торговый представитель Джеймисон Грир назвал китайские правила "средством экономического давления" и обвинил Пекин в нарушении торгового перемирия.

США также ввели сборы с китайских судов, на что Китай ответил зеркальными санкциями. Несмотря на напряженность, стороны могут встретиться в Южной Корее уже в этом месяце.

Напоминаем, что разведслужбы Великобритании расследуют масштабные кибератаки, которые, по данным источников, на протяжении десятилетия позволяли Китаю получать доступ к внутренним правительственным системам и конфиденциальным материалам, включая документы средней секретности, дипломатические телеграммы и переписку чиновников.

Отметим, что крупнейшие авиаперевозчики Китая обратились к американским властям с просьбой не вводить запрет на использование воздушного пространства России, предупредив, что подобное решение приведет к удлинению маршрутов, росту цен на билеты и перебоям в работе международных рейсов.

