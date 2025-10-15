Китай десятилетиями шпионил за Британией: чиновники раскрыли шокирующие подробности

Китай в течение более 10 лет систематически получал доступ к секретным правительственным системам Великобритании, взламывая документы низкого и среднего уровня секретности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

По словам источников, знакомых с ситуацией, среди полученных данных были конфиденциальные документы по формулировке правительственной политики, частные сообщения и некоторые дипломатические телеграммы.

Вместе с тем, "наиболее конфиденциальная" правительственная информация и системы, в которых она хранится, не были скомпрометированы.

Так, представитель правительства Великобритании подчеркнул, что сверхсекретная информация, требующая самого высокого уровня защиты, оставалась нетронутой, несмотря на бесконечные попытки Китая получить доступ к британским правительственным сетям.

Например, источники, пожелавшие остаться анонимными, отметили о нарушении безопасности в центре обработки данных в Лондоне. Он хранил конфиденциальную правительственную информацию и был продан организации, связанной с Китаем, во времена консервативного правительства. Тогдашние министры кратко рассматривали план уничтожения центра, прежде чем его удалось защитить другим способом.

Эти разоблачения появились на фоне политического давления на премьер-министра Кира Стармера в отношении его политики в отношении Китая, после того как британские прокуроры не смогли обеспечить обвинительный приговор по делу двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Пекина.

Королевская прокуратура объяснила, что провал дела связан с отказом предыдущих правительств официально признавать Китай угрозой национальной безопасности.

Однако многочисленные источники Bloomberg утверждают, что попытки Китая скомпрометировать компьютерные системы правительства Великобритании свидетельствуют о серьезной угрозе национальной безопасности.

По данным правительства, британская система классификации официальных документов включает три уровня:

Официальные - рутинные операции и услуги, компрометация которых может нанести ущерб, но не является критической.

Секретные - информация, которая в случае утечки может серьезно навредить военному потенциалу, международным отношениям или расследованиям серьезных преступлений.

Совершенно секретные - самый высокий уровень защиты; разглашение может привести к массовым потерям или угрозе национальной безопасности и экономическому благосостоянию.

Экс-руководитель аппарата премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что "огромные объемы данных, классифицированных как чрезвычайно секретные, были скомпрометированы". Бывший министр безопасности Том Тугендхат подтвердил правильность утверждения Каммингса, но не предоставил деталей.

Посольство Китая в Лондоне на момент публикации не предоставило комментариев относительно обнародованной информации.