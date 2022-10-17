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США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия, - Politico

Фото: США готовят санкции против Ирана из-за продажи России оружия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России. Речь идет о том, что Тегеран хочет отправить Москве баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", - заявил чиновник администрации президента США.

Издание сообщает, что администрация Джо Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия в Россию и давала понять, что это приведет к санкциям.

Чиновник не сообщил, о каких санкциях идет речь, но, скорее всего, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля. Это должно быть направлено против третьих сторон, помогающих Ирану и России.

Напомним, что ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины.

Также стало известно, что Иран планирует поставить в Россию ракеты класса "земля-земля" для продолжения войны против Украины. Страны заключили договор еще 18 сентября.

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана . Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Кроме того, иранские дроны нанесли удары по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

Посольство США в Украине отреагировало на сегодняшние удары России. Дипломаты назвали атаки позорными и бесшабашными.

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