США готують санкції проти Ірану через постачання Росії зброї, - Politico

США планують посилити санкції проти Ірану за допомогу Росії. Мова йде про те, що Тегеран хоче відправити Москві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Чиновник не повідомив, про які санкції йде мова, але скоріш за все, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю. Це має бути спрямовано проти третіх сторін, які допомагають Ірану та Росії.

Видання повідомляє, що адміністрація Джо Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - заявив чиновник адміністрації президента США.

Нагадаємо, що ЄС пригрозив Ірану жорсткими санкціями за участь у війні проти України.

Також стало відомо, що Іран планує поставити до Росії ракети класу "земля-земля" для продовження війни проти України. Країни уклали договор ще 18 вересня.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Посольство США в України відреагувало на сьогоднішні удари Росії. Дипломати назвали атаки ганебними та відчайдушними.

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