ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве дроны оккупантов повредили цистерны с маслом: оно течет по улицам

Новина українською →
Николаев, Понедельник 17 октября 2022 10:40
В Николаеве дроны оккупантов повредили цистерны с маслом: оно течет по улицам Фото: в Николаеве дроны повредили цистерны с маслом (novosti-n.org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима и местное издание "Новости-N".

Ким подтвердил, что российские войска атаковали предприятие, поэтому есть попадание в емкости с растительным маслом.

По данным СМИ, после попадания возник пожар, который быстро локализовали спасатели ГСЧС. Однако в цистернах образовались пробоины, из-за которых начало вытекать масло. Оно заливает территорию предприятия и течет уже по улицам. Отмечается, что масло стекает в городскую ливневую канализацию.

Руководство предприятия уточняет, что в цистернах было около 7,5 тысячи тонн подсолнечного масла.

Фото: в Николаеве дроны повредили цистерны с маслом (novosti-n.org)

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Есть попадание в жилой дом, в результате чего произошел взрыв.

В настоящее время спасены 18 человек, под завалами находятся еще по меньшей мере два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Обстріл Война в Украине
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины