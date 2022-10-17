В Николаеве дроны оккупантов повредили цистерны с маслом: оно течет по улицам
Российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима и местное издание "Новости-N".
Ким подтвердил, что российские войска атаковали предприятие, поэтому есть попадание в емкости с растительным маслом.
По данным СМИ, после попадания возник пожар, который быстро локализовали спасатели ГСЧС. Однако в цистернах образовались пробоины, из-за которых начало вытекать масло. Оно заливает территорию предприятия и течет уже по улицам. Отмечается, что масло стекает в городскую ливневую канализацию.
Руководство предприятия уточняет, что в цистернах было около 7,5 тысячи тонн подсолнечного масла.
Фото: в Николаеве дроны повредили цистерны с маслом (novosti-n.org)
Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Есть попадание в жилой дом, в результате чего произошел взрыв.
В настоящее время спасены 18 человек, под завалами находятся еще по меньшей мере два человека.
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