ЕС пригрозил Ирану жесткими санкциями за участие в войне против Украины

Министры иностранных дел Европейского Союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Украина сообщила о серии российских атак с использованием иранских беспилотников Shahed-136 в последние недели. Иран отрицает поставку беспилотников в Россию.

"Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне, - ред.)", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, добавив, что в этой встрече примет участие украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, ЕС может решить перейти к введению новых санкций против Ирана по этому вопросу, хотя в понедельник не ожидается никаких подробных решений.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые воздушные атаки на Киев, когда беспилотники нанесли удары по зданиям возле центрального железнодорожного вокзала в часы пик в понедельник утром.

"То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, по-видимому, используются для атаки в центре Киева, это зверство", - сказал Кофод, заявив, что ЕС должен был предпринять "конкретные шаги" в ответ на это.

В понедельник ЕС уже собирался ввести запрет на поездки и заморозить активы примерно 15 иранцев, причастных к начавшемуся в прошлом месяце правительственному подавлению демонстрантов, возмущенных смертью 22-летнего Махсы Амини, задержанной полицией.

Франция и Германия, обе стороны ядерной сделки 2015 года с Ираном, ясно дали понять, что они считают необходимыми новые санкции в отношении беспилотников, используемых Россией, поскольку такие поставки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

"Тогда речь пойдет уже не о некоторых лицах, подлежащих санкциям", - сказал он журналистам, прибыв на встречу ЕС.