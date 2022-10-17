Посольство США о сегодняшних ударах оккупантов: отчаянные и позорные атаки России

Фото: посольство США отреагировало на сегодняшние удары по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Посольство США в Украине отреагировало на сегодняшние удары России. Дипломаты назвали атаки позорными и отчаянными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства в Twitter.

"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. Американские дипломаты отметили, что восхищаются силой и стойкостью украинского народа. Посольство заверило, что США будут помогать Украине, сколько необходимо.