США готовят планы для усиления военного присутствия в Панаме, - NBC News

По словам двух американских чиновников, Белый дом поручил американским военным разработать варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме для достижения цели президента Трампа по "возвращению" Панамского канала.

Издание отметило, что во время совместного обращения к Конгрессу на прошлой неделе Трамп заявил, что "для дальнейшего укрепления нашей национальной безопасности моя администрация вернет себе Панамский канал".

Сейчас, по данным анонимных источников известно, что командование США разрабатывает потенциальные планы, которые варьируются от более тесного партнерства с панамскими военными до менее вероятного варианта силового захвата Панамского канала американскими войсками.

В то же время анонимные чиновники отметили, что, то, будет ли применена военная сила, зависит от того, насколько панамские военные согласятся на партнерство с США.

Анонимные источники отметили, что цель администрации Трампа - увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы уменьшить влияние Китая в этой стране.