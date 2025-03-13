США готовят планы для усиления военного присутствия в Панаме, - NBC News

США готовят планы для усиления военного присутствия в Панаме. Это часть стратегии администрации американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам двух американских чиновников, Белый дом поручил американским военным разработать варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме для достижения цели президента Трампа по "возвращению" Панамского канала.
Издание отметило, что во время совместного обращения к Конгрессу на прошлой неделе Трамп заявил, что "для дальнейшего укрепления нашей национальной безопасности моя администрация вернет себе Панамский канал".
Сейчас, по данным анонимных источников известно, что командование США разрабатывает потенциальные планы, которые варьируются от более тесного партнерства с панамскими военными до менее вероятного варианта силового захвата Панамского канала американскими войсками.
В то же время анонимные чиновники отметили, что, то, будет ли применена военная сила, зависит от того, насколько панамские военные согласятся на партнерство с США.
Анонимные источники отметили, что цель администрации Трампа - увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы уменьшить влияние Китая в этой стране.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом. Он также, в частности, отказался исключить возможное применение военной силы для этого. Трамп, среди прочего, говорил о "нарушении договоренностей" и утверждал, что Китай якобы "управляет" каналом.
Высказывания Трампа относительно Панамского канала вызвали критику со стороны латиноамериканских государств в Америке и некоторых других стран.
Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна управляет каналом, ответственным за мировую торговлю, включая Соединенные Штаты. Мулино подчеркнул, что канал "есть и будет оставаться Панамским".
2 февраля в Панаму с визитом отправился государственный секретарь США Марко Рубио. Во время встречи с президентом он выдвинул ультиматум по Панамскому каналу.
На следующий день стало известно, что после визита Рубио президент Панамы согласился не продлевать договоренности с Китаем. Речь идет о китайской инициативе "Один пояс, один путь", а соглашение с КНР может быть расторгнуто раньше, чем планируется.
В прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет провел переговоры с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Алексисом Абрего, и с президентом Хосе Раулем Мулино.
Во время разговора стороны подтвердили приверженность стран защитить Панамский канал, а также "согласились расширить сотрудничество между армией США и силами безопасности Панамы".
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