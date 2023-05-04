В Тайване заявили о задержке поставок F-16 от США и попытке "минимизировать ущерб"
Передача Тайваню от США 66 новых усовершенствованных истребителей F-16V была отложена по причине сбоев в цепочке поставок, и в настоящее время на острове министерство обороны пытается "восполнить недостатки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главы Минобороны Тайваня Чиу Го-чэна, остров попросил Штаты "восполнить дефицит", в том числе уделить приоритетное внимание поставкам запасных частей для существующего авиафлота.
"Используется несколько каналов, и мы сводим к минимуму ущерб от этого", - заявил чиновник.
Он также добавил, что Тайвань все еще рассчитывает получить полный заказ до 2026 года.
США одобрили продажу Тайваню истребителей Lockheed Martin Corp F-16 на сумму 8 миллиардов долларов еще в 2019 году. Согласно заключенной сделке, парк F-16 острова увеличивается до более чем 200 самолетов.
Тайвань переоборудовал 141 истребитель F-16A/B в тип F-16V и вдобавок заказал 66 новых F-16V с новой авионикой, вооружением и радиолокационными системами, чтобы лучше противостоять китайским военно-воздушным силам.
В тайваньском министерстве заявили, что первый из новых F-16V должен был быть доставлен в четвертом квартале 2023 года, но он был отложен до третьего квартала 2024-го из-за сбоев в цепочке поставок, связанных с пандемией.
Добавим, что Тайвань с прошлого года жаловался на задержки с поставками американских зенитных ракет Stinger, поскольку производители переключают поставки в Украину, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.
Ранее сообщалось, что Тайвань рассчитывает на помощь США при создании новых истребителей.
Напомним, что Штаты планируют провести испытания пяти беспилотных подлодок недалеко от Тайваня.
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