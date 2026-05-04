США готовят новый этап давления в переговорах по Украине, - источник

США готовят новую попытку давления - на этот раз из-за предложения снять санкции с России в обмен на перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины. Об этом утверждают источники в украинской власти.

Почему переговоры остановились

Формально замораживание переговорного процесса связывают с войной в Иране, которая полностью переключила внимание американского президента Дональда Трампа и его переговорщиков. Но источники в украинской власти говорят: на самом деле тупик наступил еще в феврале - до начала иранской операции.

При этом определенный прогресс таки был. Украинская, американская и российская стороны более-менее согласовали немало пунктов мирного плана. Военные договорились о терминологии относительно перемирия и разведения войск.

Но все упирается в одно - Донбасс.

Донбасс - красная линия

Украина четко дала понять всем участникам переговоров: Донбасс не будет сдан. Ни Москве, ни Вашингтону, ни кому-либо другому.

Реакция россиян оказалась показательной: они начали выдвигать все большие требования относительно так называемой "демилитаризованной свободной экономической зоны" на Донбассе. На практике это означало бы полную сдачу украинских территорий - вариант, который Киев отверг сразу.

С американской стороны реакция другая, но не менее проблемная.

"У Трампа абсолютно уверены, что речь идет только об этом небольшом куске земли. Они говорят, мол, чего вы уперлись, да отдайте вы его россиянам, дел-то, зато закончим войну, пойдут инвестиции, все будет хорошо", - говорит источник.

Однако Киев не может никак им объяснить, что отдавать свои земли нельзя не только в принципе. Дело в том, что у россиян сразу появятся претензии на другие территории и не только территории.

Спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер так и не посетили Киев. По данным источников РБК-Украина, причина проста: смысла ехать нет, если здесь они услышат те же аргументы по Донбассу.

Были и такие, кто считал: возможно, на месте они смогли бы кого-то переубедить. Но и это вряд ли реально - позиция и власти, и общества по Донбассу неизменна.

"На предыдущем переговорном этапе была попытка дожать Украину до какого-то формата сдачи территории, на что мы не пошли, и Россию до какого-то формата альтернативного - свободная экономическая зона, стоим где стоим, отходим на уровне дистанции", - рассказывает собеседник в президентском окружении.

Трамп не достиг ни первого, ни второго результата. Россия сделала ставку на удары по энергетике - и проиграла ее.

Теперь на горизонте есть новый этап - американцы могут попытаться "продать" снятие санкций в обмен на какие-то эфемерные уступки со стороны Кремля.

В частности, на перемирие без гарантий, о чем ранее писало РБК-Украина.

"Конечно, дальнобойные удары будут продолжаться независимо от дипломатии, это наша тактика", - добавляет собеседник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.