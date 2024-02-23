США готовят сокрушительный пакет санкций против России, - Нуланд

В четверг, 22 февраля, американский лидер встретился с Юлией и Дашей Навальными в Сан-Франциско, чтобы выразить им глубокие соболезнования в связи с ужасной потерей после смерти политика в российской тюрьме.

Байден выразил свое восхищение чрезвычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство права применяется одинаково ко всем.

Президент подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжаться через людей по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека.

"Администрация завтра объявит о новых серьезных санкциях против России в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине", - говорится в сообщении.

Байден также сообщил о намерениях ввести санкции на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального - чтобы выразить свои соболезнования по поводу их тяжелой утраты. Наследие мужества Алексея останется у Юли и Даши, а также у бесчисленных людей по всей России, которые борются за демократию и права человека", - написал глава Белого дома.

Сокрушительный пакет санкций

О намерениях ввести новые санкции также сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований она отметила, что США в ближайшие дни представят "сокрушительный пакет" санкций против России, в котором будут "сотни, сотни и сотни" новых ограничений.

По словам Нуланд, новые меры будут, в частности, направлены на то, чтобы "закрыть пробелы" в уже существующих санкциях, введенных из-за военных действий в Украине, и не дать возможности обойти их.

Она добавила, что часть мер будет нацелена на тех, кого США считают виновными в смерти Навального в колонии "Полярный волк".

"Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем (новом пакете санкций. - ред.)", - добавила Нуланд.

В Белом доме ранее сообщили, что это произойдет 23 февраля.

Смерть Навального и реакция стран Запада

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Юлия Навальная обвинила в инциденте российского диктатора Владимира Путина.

США анонсировали на этой неделе новый пакет санкций против России за смерть политика. Новые ограничения коснутся ее оборонной промышленности и сократят экспортный потенциал.

21 февраля Великобритания ввела санкции против руководителей исправительной колонии, в которой умер Навальный.

ЕС также анонсировал новый пакет санкций против РФ из-за смерти оппозиционера.

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