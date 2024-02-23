США готують нищівний пакет санкцій проти Росії, - Нуланд

У четвер, 22 лютого, американський лідер зустрівся з Юлією та Дашею Навальними у Сан-Франциско, щоб висловити їм глибокі співчуття у зв'язку з жахливою втратою після смерті політика у російській в'язниці.

Байден висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Навального та його спадщиною у боротьбі проти корупції та за вільну і демократичну Росію, в якій верховенство права застосовується однаково до всіх.

Президент підкреслив, що спадщина Олексія буде продовжуватися через людей по всій Росії та в усьому світі, які оплакують його втрату і борються за свободу, демократію і права людини.

"Адміністрація завтра оголосить про нові серйозні санкції проти Росії у відповідь на смерть Олексія, репресії та агресію Росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Байден також повідомив про наміри запровадити санкції на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією та Дашею Навальними – близькими Олексія Навального – щоб висловити свої співчуття з приводу їхньої тяжкої втрати. Спадок мужності Олексія залишиться в Юлі та Даші, а також у незліченних людей по всій Росії, які борються за демократію та права людини", - написав глава Білого дому.

Нищівний пакет санкцій

Про наміри запровадити нові санкції також повідомила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Під час виступу у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень вона зазначила, що США найближчими днями представлять "нищівний пакет" санкцій проти Росії, в якому будуть "сотні, сотні і сотні" нових обмежень.

За словами Нуланд, нові заходи будуть, зокрема, спрямовані на те, щоб "закрити прогалини" у вже наявних санкціях, запроваджених через воєнні дії в Україні, і не дати змоги обійти їх.

Вона додала, що частина заходів буде націлена на тих, кого США вважають винними у смерті Навального в колонії "Полярний вовк".

"Я почекаю і дозволю Білому дому оголосити про нього (новий пакет санкцій. - ред.)", - додала Нуланд.

Смерть Навального і реакція країн Заходу

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення. В Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили про смерть політика.

Юлія Навальна звинуватила в інциденті російського диктатора Володимира Путіна.

США анонсували цього тижня новий пакет санкцій проти Росії за смерть політика. Нові обмеження торкнуться її оборонної промисловості та скоротять експортний потенціал.

21 лютого Велика Британія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій помер Навальний.

ЄС також анонсував новий пакет санкцій проти РФ через смерть опозиціонера.

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