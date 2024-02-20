ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белый дом анонсировал пакет санкций против РФ за смерть Навального

США, Вторник 20 февраля 2024 18:35
UA EN RU
Белый дом анонсировал пакет санкций против РФ за смерть Навального Архивное фото: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки на этой неделе введут новый пакет санкций против России за смерть политика Алексея Навального.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

По словам Кирби, ограничения планируется объявить в грядущую пятницу.

Представитель Белого дома добавил, что пакет санкций будет большим.

Таким образом США хотят привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным.

Смерть Навального

Напомним, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии, где он отбывал свой срок.

Юлия Навальная, комментируя смерть мужа, обвинила в инциденте российского диктатора Владимира Путина.

Вчера президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за смерти Алексея Навального.

Более подробно о смерти Навального - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Навальный Белый дом
NEWS
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
DAILY
Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях