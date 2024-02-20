Белый дом анонсировал пакет санкций против РФ за смерть Навального

Архивное фото: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки на этой неделе введут новый пакет санкций против России за смерть политика Алексея Навального.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

По словам Кирби, ограничения планируется объявить в грядущую пятницу. Представитель Белого дома добавил, что пакет санкций будет большим. Таким образом США хотят привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным. Смерть Навального Напомним, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии, где он отбывал свой срок. Юлия Навальная, комментируя смерть мужа, обвинила в инциденте российского диктатора Владимира Путина. Вчера президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за смерти Алексея Навального. Более подробно о смерти Навального - в материале РБК-Украина.