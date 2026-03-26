США готовят "небывалый уровень безопасности" для танкеров в Ормузском проливе, - Бессент

США планируют вскоре запустить программу страхования судов в Ормузском проливе. Речь о военном сопровождении танкеров с нефтью.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Бессент на заседании кабинета министров, в котором принимал участие президент Дональд Трамп, рассказал, что власти США приняли меры, чтобы нефть, застрявшая в море, стала доступной для мирового рынка.
"Ваши (Бессент обратился к Трампу - ред.) решительные действия, такие как программа морского страхования Международной корпорации развития, совместно с Центральным командованием, вскоре обеспечат перевозчикам в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели", - добавил он.
По словам министра, движение танкеров в регионе Персидского залива начинает восстанавливаться и будет только расти.
"Сегодня мы начинаем видеть все больше движения в Персидский залив и обратно - больше, чем вчера, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет увеличиваться с каждым днем даже до того, как мы полностью обеспечим безопасность пролива", - добавил он.
Бессент также заверил, что экономика США "лучше подготовлена к энергетическим сбоям", поскольку в стране стимулируют внутреннюю добычу нефти и газа.
"Многие недооценивают готовность американцев пережить краткосрочную волатильность ради 50 лет безопасности, которые нас ждут", - считает он.
Напомним, Иран заблокировал Ормузский пролив после того, как США и Иран нанесли по нему удары. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива.
Из-за блокады Ормузского пролива цены на нефть в мире взлетели.
Сегодня, 26 марта, стало известно, что парламент Ирана разрабатывает законопроект, который предусматривает взимание платы за проход через Ормузский пролив.