США готовят "небывалый уровень безопасности" для танкеров в Ормузском проливе, - Бессент

Бессент на заседании кабинета министров, в котором принимал участие президент Дональд Трамп, рассказал, что власти США приняли меры, чтобы нефть, застрявшая в море, стала доступной для мирового рынка.

"Ваши (Бессент обратился к Трампу - ред.) решительные действия, такие как программа морского страхования Международной корпорации развития, совместно с Центральным командованием, вскоре обеспечат перевозчикам в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели", - добавил он.

По словам министра, движение танкеров в регионе Персидского залива начинает восстанавливаться и будет только расти.

"Сегодня мы начинаем видеть все больше движения в Персидский залив и обратно - больше, чем вчера, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет увеличиваться с каждым днем даже до того, как мы полностью обеспечим безопасность пролива", - добавил он.

Бессент также заверил, что экономика США "лучше подготовлена к энергетическим сбоям", поскольку в стране стимулируют внутреннюю добычу нефти и газа.

"Многие недооценивают готовность американцев пережить краткосрочную волатильность ради 50 лет безопасности, которые нас ждут", - считает он.