США готують "небувалий рівень безпеки" для танкерів в Ормузькій протоці, - Бессент

Бессент на засіданні кабінету міністрів, у якому брав участь президент Дональд Трамп, розповів, що влада США вжила заходів, щоб нафта, яка застрягла в морі, стала доступною для світового ринку.

"Ваші (Бессент звернувся до Трампа - ред.) рішучі дії, такі як програма морського страхування Міжнародної корпорації розвитку, разом із Центральним командуванням, незабаром забезпечать перевізникам у регіоні Перської затоки рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили", - додав він.

За словами міністра, рух танкерів у регіоні Перської затоки починає відновлюватися і буде тільки зростати.

"Сьогодні ми починаємо бачити дедалі більше руху до Перської затоки і назад - більше, ніж учора, і це тільки початок. Я впевнений, що судноплавство буде збільшуватися з кожним днем навіть до того, як ми повністю забезпечимо безпеку протоки", - додав він.

Бессент також запевнив, що економіка США "краще підготовлена до енергетичних збоїв", оскільки в країні стимулюють внутрішній видобуток нафти і газу.

"Багато хто недооцінює готовність американців пережити короткострокову волатильність заради 50 років безпеки, які на нас чекають", - вважає він.