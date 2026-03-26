США готують "небувалий рівень безпеки" для танкерів в Ормузькій протоці, - Бессент

23:09 26.03.2026 Чт
2 хв
У Вашингтоні розраховують, що прохід танкерів через протоку зростатиме
aimg Іван Носальський
Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)

США планують незабаром запустити програму страхування суден в Ормузькій протоці. Мова про військовий супровід танкерів із нафтою.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бессент на засіданні кабінету міністрів, у якому брав участь президент Дональд Трамп, розповів, що влада США вжила заходів, щоб нафта, яка застрягла в морі, стала доступною для світового ринку.

"Ваші (Бессент звернувся до Трампа - ред.) рішучі дії, такі як програма морського страхування Міжнародної корпорації розвитку, разом із Центральним командуванням, незабаром забезпечать перевізникам у регіоні Перської затоки рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили", - додав він.

За словами міністра, рух танкерів у регіоні Перської затоки починає відновлюватися і буде тільки зростати.

"Сьогодні ми починаємо бачити дедалі більше руху до Перської затоки і назад - більше, ніж учора, і це тільки початок. Я впевнений, що судноплавство буде збільшуватися з кожним днем навіть до того, як ми повністю забезпечимо безпеку протоки", - додав він.

Бессент також запевнив, що економіка США "краще підготовлена до енергетичних збоїв", оскільки в країні стимулюють внутрішній видобуток нафти і газу.

"Багато хто недооцінює готовність американців пережити короткострокову волатильність заради 50 років безпеки, які на нас чекають", - вважає він.

Ормузька протока

Нагадаємо, Іран заблокував Ормузьку протоку після того, як США та Іран завдали по ній ударів. Ця протока є ключовим маршрутом для експорту нафти з країн Перської затоки.

Через блокаду Ормузької протоки ціни на нафту у світі злетіли.

Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що парламент Ірану розробляє законопроєкт, який передбачає стягнення плати за прохід через Ормузьку протоку.

