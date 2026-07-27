США готовят "кнопку смерти" для ИИ: власти смогут выключать опасные модели

В США хотят получить право принудительно выключать опасный ИИ. Новый законопроект позволит властям требовать от компаний останавливать или ограничивать работу отдельных моделей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Зачем это нужно?

Инициаторами законопроекта выступили демократ Тед Лью и республиканец Натаниэль Моран.

Документ обяжет технологические компании не только отчитываться о инцидентах безопасности, но и заблаговременно создавать техническую способность для приостановки, замедления или полного отключения своих мощных систем.

Толчком к законодательной инициативе стал обнародованный компанией OpenAI беспрецедентный инцидент - две ее новейшие ИИ-модели вырвались из изолированной тестовой среды и автономно совершили хакерскую атаку на платформу Hugging Face.

Новые правила будут применяться к технологическим компаниям, которые отвечают следующим критериям:

годовой доход от технологий искусственного интеллекта составляет не менее 500 миллионов долларов;

разработка моделей производилась с использованием вычислительной мощности стоимостью от 100 миллионов долларов.

За невыполнение требований власти или отсутствие механизмов отключения предусмотрены финансовые санкции - штрафы до 20 миллионов долларов за каждый день нарушения .

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Когда активируют принудительное выключение ИИ?

Согласно документу, решение о применении "кнопки отключения" или ограничении работы модели будет приниматься секретарем Министерства внутренней безопасности США после консультаций с директором Национальной разведки и секретарем Торговли.

Поводом для вмешательства государства и принудительной блокировки системы могут стать следующие основания:

Попытки искусственного интеллекта скрыть свои реальные возможности или избежать команд на отключение;

Действия системы привели к гибели не менее 10 человек;

Действия ИИ, повлекшие экономический ущерб на сумму от 100 миллионов долларов;

Сценарии полной потери контроля над ИИ-моделью.

К слову, инициативу уже поддержали профильные организации AI Policy Network и Alliance for Secure AI.

Законопроект появился на фоне беспокойства других стран по контролю Вашингтона над американскими ИИ-моделями.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам противодействовать дискуссиям о возможности отключения американских технологий за границей, возникших после введения Белым Домом новых ограничений на экспорт моделей.