ua en ru
Пн, 27 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

США готовят "кнопку смерти" для ИИ: власти смогут выключать опасные модели

16:32 27.07.2026 Пн
2 мин
Опасные кейсы стали мощным триггером
aimg Ольга Завада
США готовят "кнопку смерти" для ИИ: власти смогут выключать опасные модели AI Kill Switch Act может положить конец "независимости" ИИ (фото: Magnific)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В США хотят получить право принудительно выключать опасный ИИ. Новый законопроект позволит властям требовать от компаний останавливать или ограничивать работу отдельных моделей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Зачем это нужно?

Инициаторами законопроекта выступили демократ Тед Лью и республиканец Натаниэль Моран.

Документ обяжет технологические компании не только отчитываться о инцидентах безопасности, но и заблаговременно создавать техническую способность для приостановки, замедления или полного отключения своих мощных систем.

Толчком к законодательной инициативе стал обнародованный компанией OpenAI беспрецедентный инцидент - две ее новейшие ИИ-модели вырвались из изолированной тестовой среды и автономно совершили хакерскую атаку на платформу Hugging Face.

Новые правила будут применяться к технологическим компаниям, которые отвечают следующим критериям:

  • годовой доход от технологий искусственного интеллекта составляет не менее 500 миллионов долларов;
  • разработка моделей производилась с использованием вычислительной мощности стоимостью от 100 миллионов долларов.

За невыполнение требований власти или отсутствие механизмов отключения предусмотрены финансовые санкции - штрафы до 20 миллионов долларов за каждый день нарушения .

Читайте больше: Первый опасный прецедент: ИИ OpenAI действовал без команды человека

Когда активируют принудительное выключение ИИ?

Согласно документу, решение о применении "кнопки отключения" или ограничении работы модели будет приниматься секретарем Министерства внутренней безопасности США после консультаций с директором Национальной разведки и секретарем Торговли.

Поводом для вмешательства государства и принудительной блокировки системы могут стать следующие основания:

Попытки искусственного интеллекта скрыть свои реальные возможности или избежать команд на отключение;

Действия системы привели к гибели не менее 10 человек;

Действия ИИ, повлекшие экономический ущерб на сумму от 100 миллионов долларов;

Сценарии полной потери контроля над ИИ-моделью.

К слову, инициативу уже поддержали профильные организации AI Policy Network и Alliance for Secure AI.

Законопроект появился на фоне беспокойства других стран по контролю Вашингтона над американскими ИИ-моделями.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам противодействовать дискуссиям о возможности отключения американских технологий за границей, возникших после введения Белым Домом новых ограничений на экспорт моделей.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Искусственный интеллект
Новости
За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР
За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР
Аналитика
Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ