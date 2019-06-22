США готуються евакуювати персонал з військової бази в Іраку

Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Евакуювати можуть близько 400 співробітників

США готуються евакуювати сотні співробітників військово-промислової корпорації Lockheed Martin Corp. і охоронної Sallyport Global зі своєї бази в Іраку, де вони працюють в якості підрядників. Про це з посиланням на три іракських військових джерела повідомляє Reuters.



Евакуація через "потенційні загрози безпеці" може торкнутися близько 400 співробітників двох компаній, що складає половину від загальної кількості присутніх на базі американських працівників Lockheed і Sallyport Global, всього їх там близько 800 осіб. Зараз вони знаходяться на іракській військовій базі Балад (Balad), де також розміщені американські сили. Об'єкт знаходиться приблизно в 80 км на північ від Багдада.

Догляд персоналу американських компаній звідти співрозмовники Reuters назвали неминучим.

Нагадаємо, напередодні в Іраку завдали ракетні удари по майданчику, де розташовані штаб-квартири декількох великих світових нафтокомпаній, у тому числі американської ExxonMobil.

Раніше стало відомо, що США виводять з Іраку частину своїх співробітників дипломатичних представництв.