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США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке

Новости » Политика    22.06.2019 - 04:15
США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке
Иллюстративное фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Эвакуировать могут около 400 сотрудников

США готовятся эвакуировать сотни сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global со своей базы в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков. Об этом со ссылкой на три иракских военных источника сообщает Reuters.

Эвакуация из-за "потенциальных угроз безопасности" может коснуться около 400 сотрудников двух компаний, что составляет половину от общего числа присутствующих на базе американских работников Lockheed и Sallyport Global, всего их там порядка 800 человек. В настоящий момент они находятся на иракской военной базе Балад (Balad), где также размещены американские силы. Объект находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Уход персонала американских компаний оттуда собеседники Reuters назвали неизбежным.

Напомним, накануне в Ираке нанесли ракетные удары по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в том числе американской ExxonMobil. 

Ранее стало известно, что США выводят из Ирака часть сотрудников своих дипломатических представительств.

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