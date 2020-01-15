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"Північний потік-2" намагається обійти законодавство ЄС

Новини » Політика     15.01.2020 - 16:31
"Північний потік-2" намагається обійти законодавство ЄС
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Компанія подала заявку на виняток з умов газової доктрини ЄС

Компанія Nord Stream 2 AG, власник газопроводу "Північний потік-2", подала заявку уряду Німеччини щодо отримання винятку з умов європейської газової доктрини. Про це повідомляє журналіст видання Bild Юліан Рьопке в Twitter.

За словами журналіста, у разі отримання винятку від німецького уряду російський "Газпром" отримає змогу обійти правила анбандлінгу, тобто компанія Nord Stream 2 AG зможе транспортувати газ до Німеччини.

"Nord Stream 2 AG подала заявку на виняток для "Північного потоку-2" 10 січня 2020 року, тобто за два дні до граничного терміну. Якщо її буде надано, дочірня компанія "Газпрому" зможе експлуатувати та використовувати трубопровід для постачання газу до Німеччини без необхідності анбандлінгу", - пояснив Рьопке.

&quot;Північний потік-2&quot; намагається обійти законодавство ЄС

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" потрібно не менше року. Путін стверджує, що Росія зможе добудувати газопровід самостійно, без залучення іноземних партнерів. Він додав, що питання лише в термінах.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції заявила, що російський газопровід "Північний потік - 2" повинен бути добудований, оскільки Берлін від нього виграє.

Як відомо, у грудні Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У швейцарській компанії Allseas заявили, що відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій не планують.

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