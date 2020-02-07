США готові виділити 100 млн доларів Китаю на боротьбу з коронавірусом

Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео заявив про готовність Вашингтона виділити Китаю 100 млн доларів для допомоги в боротьбі зі спалахом коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Помпео, це

"Сьогодні уряд Сполучених Штатів повідомляє, що воно готове витратити до 100 млн доларів для допомоги Китаю та іншим зачепленим країнам, як прямо, так і за допомогою міжнародних організацій, для стримування і боротьби з новим коронавірусом", - повідомив Помпео.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум з вивчення коронавіруса 2019-nCoV. Мета полягає в прискоренні розробки тестів для діагностики, вакцин і ліків.

Крім того, США евакуюють з ураженого коронавірусом Уханя понад 300 американців. Громадян США чартерними рейсами, організованими Держдепом, відправлять на військові бази в Каліфорнії. Після евакуації американці 14 днів перебуватимуть на карантині.