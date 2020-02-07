США готовы выделить 100 млн долларов Китаю на борьбу с коронавирусом

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 млн долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Помпео, э

"Сегодня правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до 100 млн долларов для помощи Китаю и другим затронутым странам, как прямо, так и посредством международных организаций, для сдерживания и борьбы с новым коронавирусом", - сообщил Помпео.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.

Кроме того, США эвакуируют из пораженного коронавирусом Уханя более 300 американцев. Граждан США чартерными рейсами, организованными Госдепом, отправят на военные базы в Калифорнии. После эвакуации американцы 14 дней будут находиться на карантине.