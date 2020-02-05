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США евакуюють з Китаю понад 300 американців

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 15:24
США евакуюють з Китаю понад 300 американців
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Евакуйованих літаком доправлять до військових баз в Каліфорнії

Сполучені Штати Америки евакуюють з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань понад 300 своїх громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Пентагону, близько 350 американців у середу, 5 лютого, чартерними рейсами, організованими Держдепартаментом, прибудуть на дві військові бази у Каліфорнії.

Очікується, що після прильоту на військово-повітряну базу "Тревіс" та на аеродром морської піхоти "Мірамар" евакуйованих американців на 14 днів помістять в карантин, щоб виключити можливість поширення коронавірусу.

Крім того, в американському Держдепі заявили про можливість здійснення ще двох рейсів в Китай у четвер, 6 лютого.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, в Україну прибув останній рейс з китайського міста Санья. У Центрі громадського здоров'я України заявляли, що серед евакуйованих з Китаю українців немає ознак гострої респіраторної вірусної інфекції. Надалі пряме авіасполучення з Китаєм буде припинено.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині виявили зараження коронавірусом у двох евакуйованих з Китаю громадян. Хворих коронавірусом було ізольовано та доправлено в університетську клініку Франкфурта-на-Майні.

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