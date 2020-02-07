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Пентагон надасть військові об'єкти для інфікованих коронавірусом в США

Новини » В світі     07.02.2020 - 09:47
Пентагон надасть військові об'єкти для інфікованих коронавірусом в США
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

На військових об'єктах зможуть розмістити до 220 хворих на коронавірус

Міністерство оборони США (Пентагон) погодилося надати військові об'єкти поблизу 11 великих аеропортів Америки для створення карантинної зони для інфікованих новим коронавірусом. Про це йдеться в заяві Пентагона.

Раніше Пентагон з відповідним запитом звернулося Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США.

"Моз буде відповідати за весь догляд, транспортування і безпека евакуйованих. Персонал Міністерства оборони не буде знаходитися в прямому контакті з евакуйованими та зведе до мінімуму контакт з персоналом, що підтримує евакуйованих", - йдеться у заяві Пентагону.

Кожен з об'єктів буде вміщати до 20 осіб. Пентагон погодився надати об'єкти поблизу аеропортів Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланти, Нью-Йорка, Вашингтона, Сіетла, Нью-Джерсі та Детройта.

Сьогодні в США очікується приліт двох літаків з Ухани. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Америці становить 11 осіб.

Нагадаємо, на даний момент кількість жертв коронавіруса в Китаї становить 636 чоловік. Заражені вже 31 161 людина.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум з вивчення коронавіруса 2019-nCoV. Мета полягає в прискоренні розробки тестів для діагностики, вакцин і ліків.

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