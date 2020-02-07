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США готові виділити 100 млн доларів Китаю на боротьбу з коронавірусом

Новини » Політика     07.02.2020 - 22:07
США готові виділити 100 млн доларів Китаю на боротьбу з коронавірусом
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Держсекретар США закликав країни співпрацювати для стримування загрози

Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео заявив про готовність Вашингтона виділити Китаю 100 млн доларів для допомоги в боротьбі зі спалахом коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Помпео, це зобов'язання демонструє сильне лідерство США у відповідь на спалах коронавіруса.

"Сьогодні уряд Сполучених Штатів повідомляє, що воно готове витратити до 100 млн доларів для допомоги Китаю та іншим зачепленим країнам, як прямо, так і за допомогою міжнародних організацій, для стримування і боротьби з новим коронавірусом", - повідомив Помпео.

При цьому він додав, що США закликають інші країни співпрацювати для стримування загрози.

"Ми закликаємо інший світ відповідати нашим зобов'язанням. Працюючи разом, ми можемо надати глибокий вплив на стримування цієї загрози", - сказав він.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум з вивчення коронавіруса 2019-nCoV. Мета полягає в прискоренні розробки тестів для діагностики, вакцин і ліків.

Крім того, США евакуюють з ураженого коронавірусом Уханя понад 300 американців. Громадян США чартерними рейсами, організованими Держдепом, відправлять на військові бази в Каліфорнії. Після евакуації американці 14 днів перебуватимуть на карантині.

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